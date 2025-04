La BEAC met une nouvelle série de pièces de monnaie en circulation

Une nouvelle série de pièces de monnaie est mise en circulation au sein de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). L’annonce a été faite mercredi 2 avril 2025, par la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC), l’institution financière chargée de l’émission de monnaie au sein de la CEMAC.

De nouvelles pièces de monnaies en circulation dans la zone CEMAC. Cette nouvelle série dénommée « Type 2024 » comprend 9 dénominations à savoir : 1 FCFA, 2 FCFA, 5 FCFA, 10 FCFA, 25 FCFA, 50 FCFA, 100 FCFA, 200 FCFA et 500 FCFA. La principale innovation est relative à l’introduction d’une pièce de 200 francs CFA, conçue pour répondre aux besoins croissants des consommateurs et faciliter les transactions en espèces.

A travers cette nouvelle série, la BEAC entend poursuivre sa politique de modernisation des moyens de paiement en espèces, amorcée depuis décembre 2022, avec l’introduction de la nouvelle gamme de billets « Type 2020 ».‎

En mettant en circulation les pièces de la série « Type 2024 », la BEAC a indiqué qu’elles circuleront conjointement avec celles des anciennes séries encore en usage. Le gouverneur de la BEAC, Yvon Sana Bangui, a également annoncé qu’un total de 3 milliards de francs CFA sera injecté dans l’économie d’ici 2030 grâce à cette nouvelle gamme. Chaque année, 500 millions de pièces seront progressivement mises en circulation dans les pays de la CEMAC à savoir : le Cameroun, le Tchad, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et la République centrafricaine, a annoncé le gouverneur.

Les pièces de la série « Type 2024 » sont fabriquées à partir de métaux résistants. Elles arborent des gravures spécifiques qui illustrent l’intégration sous régionale et l’émergence des États au sein de la CEMAC.

F. A. A.

4 avril 2025 par ,