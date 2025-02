La 5è édition du CAF à Cotonou les 24 et 25 juin

Cotonou, sera le carrefour de discussions et d’échanges les 24 et 25 juin 2025 entre experts, décideurs publics/privés, investisseurs et chefs d’entreprises du continent africain. En prélude à cet événement majeur, une conférence s’est tenue ce 26 février sur le thème “Transformation numérique en Afrique : Quels leviers pour accélérer la dynamique ?”.

Le Cyber Africa Forum (CAF), plateforme d’affaires et d’échange pour les acteurs de la cybersécurité, des technologies numériques et de la transformation digitale en Afrique, se délocalise à Cotonou pour sa 5è édition. Ce sera les 25 et 26 juin prochains sous le thème : ‘’ Résilience numérique et transformation numérique de l’Afrique’’. Panels de haut niveau, tables rondes, rencontres B2B et ateliers stratégiques sont au programme de la rencontre organisée avec le soutien du Ministère de l’économie et des finances et le Ministère du numérique et de la digitalisation.

Les thématiques phares du CAF 2025 sont : investissement et financement du numérique ; collaboration secteur public-privé et gouvernance ; intelligence artificielle et transformation des modèles économiques en Afrique ; règlementation et gouvernance des technologies émergentes ; Big Data et exploitation des données ; Startups et écosystèmes d’innovation ; cybersécurité et résilience digitale en Afrique.

Pour le Bénin, pays hôte, le CAF offre une opportunité pour mettre en avant les efforts en matière de numérique. « Le Bénin a investi énormément pour faire du numérique un véritable vecteur de transformation économique. Le choix du Bénin pour abriter cette 5e édition du CAF en dehors de la Côte d’Ivoire est une belle reconnaissance », a fait savoir Marc André Loko, Directeur Général de l’Agence des Systèmes d’Information et du Numérique (ASIN), le mercredi 26 février à Cotonou lors de la conférence organisée en prélude à l’événement. Le CAF représente une concrétisation de la vision du président Patrice Talon, qui, dès 2017, a souhaité faire du Bénin un pôle technologique majeur en Afrique, selon le DG de l’ASIN.

Ouanilo Médégan Fagla, Directeur du Centre National d’Investigations Numériques (CNIN), indique que : « La transformation numérique est une priorité pour nous. Grâce à des initiatives ambitieuses, nous avons pu renforcer nos infrastructures et créer un environnement propice pour le développement du numérique au Bénin. Ce forum sera l’occasion de partager nos expériences et d’apprendre des autres ». Des initiatives ont été mises en œuvre notamment la dématérialisation des services publics pour faciliter l’accès des citoyens et des entreprises à des services numériques, a laissé entendre Ariel Sacramento, représentant du Ministère béninois de l’Économie et des Finances.

Associée à l’événement, la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a souligné l’importance d’un financement ciblé pour soutenir l’infrastructure numérique en Afrique de l’Ouest. « La BOAD est fermement engagée dans la transformation numérique de la région. Nous avons mis en place des fonds de transformation digitale pour accompagner nos États dans cette démarche », a indiqué Sandra Amichia, Cheffe de Mission Résidente de la BOAD au Bénin. Elle en veut pour preuve le plan ‘’Djoliba’’ de l’institution et ses axes d’intervention.

« Nous voulons faire de cette édition la meilleure jamais réalisée. Nous avons des partenaires forts et une dynamique qui montre que la transformation numérique en Afrique est en marche », a martelé Franck Kie, Commissaire général et fondateur du CAF lors de la conférence.

