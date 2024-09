L’Agence Fitch passe l’Economie du Bénin au scanner avec de bonnes notes

Fitch Ratings a confirmé la note de crédit du Bénin pour les émissions à long terme en devises étrangères à ’B+’, avec une perspective stable. Voici les principaux facteurs de cette notation

Fondamentaux du crédit : La note ’B+’ du Bénin reflète des perspectives de croissance solide, soutenues par un historique de réformes structurelles qui, avec le temps, devraient améliorer le climat des affaires. L’engagement à réduire le déficit budgétaire, ancré dans un programme du FMI, et la gestion proactive de la dette permettront de réduire progressivement le ratio dette/PIB et d’améliorer les indicateurs d’accessibilité de la dette. Ces forces s’opposent à des indicateurs de développement faibles par rapport à ses pairs, une économie relativement petite dépendante de l’agriculture et du commerce avec le Nigeria, et un niveau élevé d’informalité limitant les revenus de l’État.

Croissance robuste :L’économie du Bénin a continué de montrer une résilience aux chocs externes (notamment la volatilité économique au Nigeria et la fermeture de la frontière avec le Niger), avec une croissance de 6,4 % en 2023, grâce à une performance solide dans la construction et l’agriculture. Nous projetons que la croissance restera robuste, atteignant en moyenne 6,6 % en 2024-2026, bien au-dessus de la prévision médiane pour la catégorie ’B’ de 4,5 %. La croissance continuera d’être tirée par la production agricole, les investissements publics dans de grands projets d’infrastructures et les réformes structurelles incluses dans le Plan d’Action du Gouvernement.

Progrès de la diversification : La diversification devrait se poursuivre, avec des projets clés tels que l’extension du Port de Cotonou, qui vise à le positionner comme un hub régional, et la zone industrielle de Glo-Djigbé, qui aiderait à diversifier l’économie vers des produits à plus forte valeur ajoutée. La première phase de la zone est désormais opérationnelle et entièrement occupée. Le développement de la deuxième phase a commencé, renforçant les perspectives d’emplois et d’investissements privés.

Réformes structurelles : Nous prévoyons que le Bénin restera sur la bonne voie avec le programme du FMI, qui doit expirer fin 2025. Les performances du Bénin dans le cadre de ce programme ont été solides. Le pays établit un historique de consolidation budgétaire et de mise en œuvre de réformes structurelles qui ont amélioré le climat des affaires et les investissements du secteur privé depuis 2016. En 2023, les crédits au secteur privé ont augmenté de 19,7 % (contre 9 % attendus par les autorités). Les prêts au secteur privé pourraient encore s’améliorer grâce à la consolidation budgétaire projetée qui libérerait des ressources.

Trajectoire crédible de réduction du déficit :Nous projetons que le déficit budgétaire tombera à 3,7 % du PIB en 2024 et à 2,9 % en 2025-2026, contre 4,1 % en 2023, en ligne avec le plan de consolidation budgétaire du gouvernement. L’ajustement budgétaire reposera principalement sur la collecte des recettes. Le gouvernement vise à augmenter les recettes fiscales, de 12,9 % du PIB en 2023, de 0,5 % du PIB par an grâce à l’amélioration de la conformité fiscale, des capacités des administrations et de la numérisation et à la réduction des dépenses fiscales. Nous prévoyons que les recettes totales augmenteront à 16 % du PIB d’ici 2026 contre 15 % en 2023, encore bien en dessous de la médiane ’B’ de 21,7 %. Cela reste une contrainte pour la note en raison de la grande part d’activité informelle, malgré les efforts pour taxer de nouvelles activités.

Le gouvernement prévoit d’améliorer l’efficacité des dépenses et de réorienter les dépenses. Les dépenses d’investissement ont augmenté de manière significative, atteignant en moyenne 8,5 % du PIB en 2021-2023. Nous prévoyons que les dépenses d’investissement diminueront à 7,4 % du PIB d’ici 2026, toujours au-dessus de la moyenne de 5,3 % pour la période 2015-2019, et qu’elles offriront une flexibilité pour ajuster le budget si nécessaire. Les risques budgétaires potentiels découlant de l’élection présidentielle de 2026 semblent atténués par l’engagement du Bénin en faveur de la prudence budgétaire.

Flexibilité de financement renforcée : Nous prévoyons que les besoins de financement du Bénin diminueront de 8,5 % du PIB en 2023 à 7,7 % en 2024 et 6,1 % en 2026 en raison des déficits budgétaires et des amortissements de la dette prévus à la baisse. L’amortissement de la dette extérieure est faible, à 1,5 % du PIB en 2025 et 1,1 % en 2026, avec des remboursements d’Euro-obligations à 0,1 % du PIB par an. La flexibilité de financement du Bénin est soutenue par l’accès au financement commercial et au soutien des créanciers officiels, comme en témoigne l’accès du Bénin à la Facilité Élargie de Crédit du FMI, avec un ensemble financier de 638 millions USD (3,2 % du PIB), complété par une Facilité de Résilience et de Durabilité (200 millions USD). Le Bénin pourrait accéder aux marchés régionaux et internationaux.

Réduction de la dette ; Amélioration de la structure : La réduction du déficit et la forte croissance à moyen terme entraîneront une baisse de la dette publique de 54,5 % du PIB en 2023 à 50,6 % en 2026, légèrement en dessous de la prévision médiane ’B’ de 54,2 %. Nous prévoyons que la dette diminuera à 350 % des recettes en 2024 contre 378 % en 2023. Cela est en ligne avec la prévision médiane ’B’ de Fitch de 352 % pour 2024, mais bien au-dessus de la prévision médiane ’BB’ de 190 %. L’exercice de reprofilage de la dette de 2021 a conduit à une réduction marquée des intérêts/recettes, qui devraient atteindre en moyenne 10,9 % sur notre horizon de prévision (en dessous de la prévision médiane ’B’ de 12,7 %).

Réduction du déficit du compte courant (CAD) :Nous prévoyons que le déficit du compte courant (CAD) se réduira de 6,0 % du PIB en 2023 à 5,3 %, car des produits agricoles plus forts et des prix du coton plus élevés augmenteront les recettes d’exportation. Nous projetons que le CAD diminuera à 5,1 % du PIB en 2025 et à 4,7 % en 2026, principalement en raison des progrès supplémentaires dans la production de coton et de la diminution des besoins d’importation pour les projets à forte intensité de capital. Nous prévoyons que les IDE accompagnant les projets à forte intensité d’importation et le soutien des créanciers officiels continueront de couvrir adéquatement les besoins de financement extérieur.

Tensions régionales :En février 2024, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé leur intention de quitter la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Plus tard ce mois-là, la CEDEAO a levé les sanctions contre le Niger. Cependant, les autorités nigériennes n’ont pas rouvert la frontière avec le Bénin. Les tensions régionales pourraient affaiblir la coordination dans la lutte contre les groupes terroristes au Sahel. Jusqu’à présent, les incidents sont restés contenus dans le nord. Le gouvernement béninois répond à la menace en investissant dans la sécurité et les services sociaux dans le nord.

Risque politique modéré : Les révisions de la loi électorale pourraient réduire la participation de l’opposition aux élections présidentielles de 2026, car les candidats devront être parrainés par 15 % des membres du parlement (contre 10 % précédemment). Les membres de l’opposition ont exprimé leur mécontentement face à cette révision. Les tensions politiques pourraient augmenter à l’approche des élections présidentielles, mais nous prévoyons que les autorités contiendront toute perturbation sans impact significatif sur les politiques. Les indicateurs de gouvernance de la Banque mondiale se sont améliorés, en ligne avec la médiane des pairs.

ESG - Gouvernance :Le Bénin a un score de pertinence ESG (RS) de '5' pour la stabilité politique et les droits, ainsi que pour l'état de droit, la qualité institutionnelle et réglementaire et le contrôle de la corruption. Ces scores reflètent le poids élevé que les indicateurs de gouvernance de la Banque mondiale (WBGI)

