De nouveaux membres au CA de la SBEE

La Société Béninoise d’Énergie électrique (SBEE) un nouveau Conseil d’administration (CA). Les membres du CA ont été nommés par décret signé par le président Patrice Talon.

Moïse Achille Houssou le président du Conseil d’Administration de la Société Béninoise d’Énergie électrique (SBEE). Nommé par décret signé du président Patrice Talon, il représente le ministère de l’Énergie, de l’Eau et des Mines au CA.

Aux côtés du nouveau président, quatre autres administrateurs ont été désignés.

Il s’agit de : Hugues Lokossou, représentant du ministère de l’Économie et des Finances ; Alastaire Séna Alinsato, pour le ministère du Développement Élie Santos, représentant le Ministère de l’Industrie et du Commerce ; Jeanne Adanbiokou Akakpo, siégeant au nom du ministère du Cadre de vie et des Transports

Le mandat de ce Conseil d’administration est de trois ans, renouvelable.

M. M.

22 avril 2025 par ,