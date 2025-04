Celtiis HOME, la nouvelle gamme des offres fibre de Celtiis

L’opérateur mobile, Celtiis propose une nouvelle gamme d’offres de connexion internet en illimité aux Béninois grâce à la fibre optique. La gamme dénommée Celtiis HOME, a été officiellement lancée dans l’après-midi du mercredi 9 avril 2025 à Akpakpa-Segbeya, dans le 3e arrondissement de Cotonou, en présence des autorités locales, des membres du comité de direction (CODIR) de Celtiis, des professionnels des médias, des populations de Sègbèya et celles des environs.

Le haut débit en illimité sur la fibre, une priorité pour Celtiis

La connexion illimitée très haut débit autrefois considérée comme un luxe sur la fibre optique, est désormais à la portée de tous grâce à la gamme Celtiis HOME. Le lancement de cette nouvelle gamme selon Raïmath PINTO, chef département Marketing Broadband Fixe en charge des offres « fibre », s’inscrit dans l’ambition du réseau de téléphonie mobile, à démocratiser l’accès à l’internet haut débit, une priorité qui vise à offrir la possibilité à tous les citoyens d’être connectés. « La fibre optique est une technologie qui permet de profiter de l’internet haut débit en illimité, avec des facilités de connexions simultanées », a-t-elle souligné mettant l’accent sur son adaptation à un usage familial.

Les usages numériques ont profondément évolué ces dernières années et les offres Celtiis HOME permettront de mener des activités telles que le télétravail, le e-learning, le streaming Jeux, la musique en ligne, les appels en illimité sur le fixe, etc, a expliqué le chef département Marketing Broadband Fixe, avant d’exposer les trois offres de la nouvelle gamme.

Les trois principales offres de la gamme Celtiis HOME

Trois principales offres composent la nouvelle gamme HOME de Celtiis. Il s’agit de :

– l’offre 20M à 14 900 FCFA, une offre entrée de gamme, moins chère sur le marché de la fibre ;

– l’offre 50M à 24 900 FCFA ; et

– l’offre de 70M à 39 900 FCFA.

Afin d’accompagner le lancement de ces nouvelles offres et favoriser l’accès au plus grand nombre, les frais d’installation ont été réduits à un prix promotionnel de 10 000 francs CFA, une première au Bénin sur le marché de la fibre, a informé Raïmath PINTO.

Selon le directeur général de la Société béninoise d’infrastructures numériques (SBIN), Omar G. NDIAYE, cette nouvelle gamme s’inscrit dans l’engagement de Celtiis à offrir aux Béninois, une connexion en illimité, du très haut débit, fluide, accessible, et de qualité. L’objectif visé étant de faire de la fibre optique une réalité pour le plus grand nombre ; pas seulement pour les plus nantis, mais aussi dans les communes et à l’intérieur du pays, a-t-il ajouté rassurant de la collaboration avec les autorités, les collectivités, et les partenaires locaux pour construire ensemble au Bénin, « un écosystème numérique inclusif et performant ».

Un tarif imbattable au Bénin et dans la sous-région

Le montant de 14 900 FCFA fixé pour l’offre d’entrée de la gamme HOME selon le DG de la SBIN, est « un tarif imbattable » dans le pays et dans la sous-région. La nouvelle catalogue relève de l’écoute permanente des clients, a fait savoir Omar G. NDIAYE, rassurant être toujours à leur écoute pour adapter les offres à leurs utilisations et à leurs usages. « Le Bénin avance, le numérique évolue et avec Celtiis, l’internet de qualité deviendra enfin une réalité », a-t-il rassuré avant d’inviter les populations à se rendre dans les agences pour souscrire à la nouvelle offre.

La nouvelle gamme Celtiis HOME s’inscrit dans l’ambition du réseau de se hisser à l’horizon 2026, au rang du champion national, acteur de référence de la transformation digitale au Bénin, et opérateur préféré des Béninois.

F. A. A.

11 avril 2025 par ,