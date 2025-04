Dr Kouamé Jean Konan, nouveau représentant de l’OMS au Bénin

Le nouveau représentant de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) au Bénin, Kouamé Jean Konan a présenté, vendredi 4 avril 2025, ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari.

Le Bénin a un nouveau représentant de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Il a nom Kouamé Jean Konan originaire de la Côte d’Ivoire. À l’occasion de la présentation de ses lettres de créance, il a échangé avec le ministre Bakari sur les moyens de renforcer la collaboration entre l’OMS et le Bénin, en particulier à travers les programmes. Ce sera en partenariat avec le ministère de la Santé, le ministère de l’Enseignement supérieur, le ministère des Affaires sociales et de la Microfinance, ainsi que les ministères de l’Agriculture, de l’Environnement, des Transports et du Cadre de vie.

« L’OMS mène des actions transversales dans ces secteurs, et c’est cet aspect que nous avons abordé », a confié Kouamé Jean Konan. Le représentant de l’OMS au Bénin et le ministre béninois des Affaires étrangères ont noté des domaines prioritaires tels que le renforcement de la couverture sanitaire universelle et les soins de santé primaires ; l’amélioration de la préparation et de la réponse aux épidémies ; le traitement des déterminants sociaux de la santé ; ainsi que les maladies non transmissibles.

Kouamé Jean Konan assurait depuis juillet 2023 le poste de représentant par intérim de l’OMS au Bénin. Il est titulaire d’un doctorat d’État en Médecine obtenu en 1999. Kouamé Jean Konan détient également un Diplôme d’Université en Épidémiologie et un Master en Santé publique. Dr Konan a occupé entre autres le poste de Coordinateur du système de santé et chargé de bureau OMS en Guinée en 2018 et 2023 ; et Conseiller régional santé et VIH au Bureau régional de l’Unicef à Dakar en 2017.

