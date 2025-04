Le bénéfice net de la BOAD en hausse de 8,09 % en 2024

Le Conseil des Ministres de l’Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA), dans sa session ordinaire du 03 avril 2025, a approuvé les comptes de la BOAD, pour l’exercice clos le 31 décembre 2024. L’Institution affiche des indicateurs clés en amélioration, dénotant ainsi la consolidation continue de ses performances opérationnelles et financières.

Le total bilan s’établit à 3 893,477 milliards de FCFA contre 3 482,022 milliards de FCFA, à la clôture de l’exercice précédent. Le produit net bancaire est porté à 114,885 milliards de FCFA contre 111,033 milliards de FCFA, au titre de l’exercice 2023. La BOAD enregistre un résultat net bénéficiaire de 39,402 milliards de FCFA, contre 36,453 milliards de FCFA, à fin 2023, soit une hausse de 8,09%. Grâce au bénéfice dégagé, les fonds propres de l’Institution et les Fonds spécifiques dédiés au soutien des Etats sont renforcés. Cette consolidation accroit les ratios de solvabilité de la Banque et sa capacité à financer des projets pour les Etats de l’UEMOA. La Banque a su conserver une structure financière solide et équilibrée, notamment, avec des fonds propres effectifs s’élevant à 1 390,831 milliards de FCFA et représentant 35,72 % du total bilan.

La mise en œuvre opérationnelle de l’augmentation du capital social de 554,350 milliards FCFA, l’émission de 100 millions EUROS de dettes subordonnées, la poursuite de la mise en œuvre de solutions de transfert de risque (recours à la titrisation de créances et à l’assurance-crédit) et l’abondement du mécanisme de bonification ont constitué les principaux moyens et leviers d’action de la BOAD au cours de l’exercice 2024.

Forte de sa notoriété internationale, la Banque continue de jouir de la pleine confiance de ses partenaires et des investisseurs, en raison de la qualité de son rating. Ces notations Baa1 et BBB, de catégorie « Investment Grade », demeurent inchangées et confirmées par les Agences Moody’s et Fitch Ratings.

Ces résultats attestent de la situation financière saine de l’Institution qui demeure engagée et inscrite résolument en « créateur d’avenir, pour l’intégration et la transformation durable de de l’Afrique de l’Ouest ».

Source : BOAD

8 avril 2025 par ,