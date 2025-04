Standard Chartered Bank annonce la nomination d’un Directeur Général par intérim

Suite au décès prématuré de son Directeur Général, M. John Mokom, le Conseil d’Administration de Côte d’Ivoire présente une fois de plus ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui ont eu le privilège de travailler avec lui.

Le Conseil d’Administration demeure déterminé à assurer la continuité et la stabilité pour les clients, les collègues, les autorités de régulation et les partenaires de Standard . C’est pourquoi il a nommé M. Asuquo Nkposong au poste de Directeur Général par intérim, avec effet immédiat, sous réserve de l’approbation des autorités de régulation.

M. Nkposong occupe actuellement le poste de Directeur de l’Exploitation en Côte d’Ivoire. Il apporte une solide expérience de plus de 20 ans acquise à divers postes de direction en Côte d’iVoire, au Nigéria, au Botswana et en Ouganda.

Sous la direction de M. Nkposong, l’équipe Standard Chartered Côte d’Ivoire restera fidèle à sa mission tout en continuant à servir ses clients avec excellence et intégrité.

