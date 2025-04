La Mission Bénin-Canada pour valoriser le miel béninois

Du 7 au 11 avril 2025, la Chambre de Commerce Bénin-Canada organise un Forum créatif et économique en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) et d’autres institutions telles que la CDC Bénin, l’APIEx et l’ADPME.

"Investir, Créer et se Souvenir du Bénin". Tel est le thème de la première édition du Forum créatif et économique qui réunit les entrepreneurs, investisseurs et autres acteurs économiques du Bénin et du Canada à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) du 07 au 11 avril 2025.

« Ce Forum est une mission de grande importance pour notre pays et pour notre économie », a indiqué Christiane Tossou, Vice-présidente de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin à l’ouverture des assises. La mission permettra non seulement de renforcer la marque pays du Bénin, mais va susciter aussi l’intérêt des acteurs économiques pour un produit phare du Bénin. C’est une opportunité de positionner le miel béninois, à l’image du sirop d’érable canadien, « en tant que référence internationale dans l’univers de la production et de la transformation », selon la Vice-présidente qui a exprimé la reconnaissance de la CCI Bénin aux initiateurs.

Créer de nouvelles opportunités

C’est également l’occasion de jeter les bases d’une véritable synergie entre les entrepreneurs des deux pays et de développer des liens culturels et sociaux, a souligné Christiane Tossou.

Retis Steffy, Directeur Exécutif de la Chambre de Commerce Bénin-Canada, a rappelé que « dans un contexte mondial en mutation », il est essentiel pour les pays du Sud, comme le Bénin, de redoubler de stratégies et d’innovations pour rester compétitifs. Il a ajouté que : « Le Canada ne souhaite plus être un spectateur, mais un véritable partenaire stratégique, engagé dans la chaîne de création de valeurs ». L’objectif de la Mission, selon lui, est de favoriser des partenariats mutuels, en mettant l’accent sur des secteurs comme l’agriculture, l’industrie, la technologie et le tourisme.

Des panels et ateliers thématiques animés par des experts reconnus sont au programme de la Mission.

François Lambert, entrepreneur et agriculteur canadien, a partagé son expérience réussie dans l’industrie du sirop d’érable lors de la journée du lundi. Il a mis en avant la possibilité de diversifier les produits dérivés du miel, tout comme l’industrie du sirop d’érable a diversifié ses produits au Québec, en créant par exemple du beurre d’érable, des guimauves ou des cosmétiques à base d’eau d’érable. « Si je peux inspirer les entrepreneurs béninois à allumer une petite lumière en eux, à leur dire que, nous aussi c’est possible, alors j’aurai accompli ma mission », a expliqué cet entrepreneur canadien devenu prospère grâce à l’innovation dans la transformation alimentaire.

La Chambre de commerce Bénin-Canada est mise en place en février 2024 au Canada et au Bénin en 2025. Elle promeut, à travers ses nombreuses activités stratégiques, le commerce international, le renforcement des liens économique, un environnement propice à la croissance mutuelle des entreprises au Bénin et au Canada. Son ambition est de révéler les nombreuses opportunités qu’offre le Bénin.

