Les BRVM AWARS à Sofitel Cotonou les 29 et 30 avril

L’excellence et l’innovation sur le marché financier régional de l’UEMOA seront célébrées les 29 et 30 avril 2025 à Cotonou à travers les BRVM AWARDS.

« Cession des parts de l’État dans les entreprises publiques : instrument de promotion de l’actionnariat populaire et de financement de l’économie nationale », c’est sous ce thème que se tiendra les 29 et 30 avril 2025 à Cotonou, la 6e édition des BRVM AWARDS. Ce sera l’occasion pour la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) de célébrer l’excellence et l’innovation sur le Marché Financier Régional de l’UEMOA. Selon le directeur général de la BRVM, Edoh Kossi Amenounve, cet événement, devenu un rendez-vous incontournable offre l’opportunité de valoriser les acteurs qui contribuent activement au dynamisme et à l’expansion de l’écosystème boursier. Pour lui, le thème de cette édition « reflète la nécessité d’une inclusion accrue des citoyens dans la création de richesse nationale à travers un accès facilité aux marchés financiers ». « L’actionnariat populaire est un levier puissant de démocratisation de l’économie et un moteur essentiel du développement », a-t-il souligné.

Il est prévu entre autres des conférences, panels, tables rondes et échanges d’experts. Les acteurs vont explorer les opportunités et les défis liés à la privatisation et à la cotation en bourse des entreprises publiques. Au cours de l’évènement, informe Edoh Kossi Amenounve, celles et ceux qui, par leur engagement et leurs performances, façonnent durablement le marché financier seront également récompensés.

7 avril 2025 par ,