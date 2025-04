Voici les décisions prises à l’issue de la 1re session ordinaire

La première session ordinaire du Conseil des Ministres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) au titre de l’année 2025, s’est tenue le 3 avril 2025 à Dakar, au Sénégal. Lors de cette session, les ministres ont approuvé le Rapport sur la situation économique et monétaire de l’UEMOA au 31 décembre 2024. Ils ont également approuvé les comptes de la BCEAO pour l’exercice 2024 ; les comptes annuels de la BOAD pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 et son rapport annuel 2024. Des décisions ont été aussi approuvées au titre de la Commission Bancaire de l’UMOA, de la Commission de l’UEMOA, et de la Cour des Comptes de l’UEMOA.

11 avril 2025 par ,