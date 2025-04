Les nouveaux élus de la CCI Bénin lancent leur plan d’actions

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) organise le tout premier séminaire de ses nouveaux élus les 23 et 24 avril 2025 au Millenium Popo Beach Hôtel à Grand-Popo. Objectif : amorcer le travail de la nouvelle mandature 2025-2030 avec une vision claire et partagée.

Réunis pour deux jours au Millenium Popo Beach Hôtel à Grand-Popo, les nouveaux élus de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) entament leur mandature sous le signe de l’engagement, de la cohésion et de l’action concrète.

A l’ouverture des assises, mercredi 23 avril 2025, le Président de la CCI Bénin, Arnauld Akakpo, a insisté sur les responsabilités à venir, les ambitions à porter et la nécessité de rester proches des réalités économiques du pays. Chaque élu a présenté son profil et son activité, instaurant une première dynamique de collaboration.

Un échange riche a suivi autour du Guide de l’élu consulaire. Le Secrétaire Général, Raymond Adjakpa Abilé, a apporté des éclaircissements utiles.

Pour répondre aux attentes des entreprises, des Groupes de Travail ont été formés. Ces groupes couvrent des thématiques telles que : énergies, distribution, BTP, promotion du Made in Benin, intelligence artificielle, partenariat public-privé, développement des PME.

La mission des groupes est de proposer et mettre en œuvre des actions concrètes. Chaque groupe a un pilote et un copilote désignés.

Ces Groupes de Travail vont collaborer avec les commissions du Conseil National du Patronat et d’autres organisations privées pour renforcer la synergie et maximiser l’impact.

Les Groupes de Travail constitués :

1- Energies

Pilote : Clauvis AGOSSOU

Copilote : Léonide Michael SINSIN

2- Distribution

Pilote : Hyppolyte Alphonse CAPO-CHICHI

Copilote : Rafatou SARIKI

3- BTP

Pilote : Lambert KOTY

Copilote : Georges ALE

4- Marque et Made in Benin

Pilote : Armel Hyacinthe DADE

Copilote : Gnitonyi Lucrèce Flore BEHANZIN épouse BIAOU

5- Intelligence Artificielle et Innovation

Pilote : Constantin Alain GBAGUIDI

Copilote : Augustin Mozart Daniel HOUNSOU

6- Partenariat Public Privé

Pilote : Didier Raphaël APLOGAN DJIBODE

Copilote : Marius ALLOSSOGBE

7- Développement des PME

Pilote : Narcisse Yaovi ZOLLA

Copilote : Léonard DOSSOU

Les présidents des différentes commissions techniques sont ceux de la mandature 2020-2025 reconduits au regard de leur efficacité dans le travail. Il s’agit de :

1- Commerce

Président : Kamilou AROUNA

2- Finance, Budget et fiscalité

Président : Christophe TOZO

3- Formation

Président : Christian MONDJANNAGNI

4- Industrie

Président : Kojori ADJINDA d’ALMEIDA

5- Services

Président : Casimir MIGAN

