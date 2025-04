Les ouvrages de Djondji-Houncloun inaugurés

Les ouvrages réalisés dans le cadre du dragage pilote du lac Ahémé et ses chenaux ont été inaugurés, mardi 22 avril 2025, par le ministre du cadre de vie et des transports, chargé du développement durable. Les travaux d’extension de Docloboé à l’embouchure « la Bouche du Roy » ont été également lancés.

Afin d’améliorer l’environnement du lac Ahémé, faciliter la navigation fluviale, la migration des espèces halieutiques entre l’océan et les eaux continentales et le bien-être des populations locales, le Programme intercommunal de réhabilitation du lac Ahémé et ses chenaux a été mis en place, et mis en œuvre par l’Agence pour le développement intégré de la zone économique du lac Ahémé et de ses chenaux (ADELAC). Plusieurs mois après les travaux de la phase pilote à Djondji-Houncloun, les ouvrages réalisés ont été inaugurés ce mardi 22 avril 2025, par le ministre du cadre de vie et des transports, chargé du développement durable.

D’un montant estimé à 23 milliards de francs CFA, cette phase pilote a permis le dragage d’une superficie de 235 hectares d’eau sur 208 prévues à une profondeur moyenne de 6m ; la construction de 02 passerelles à Mekô et Hâta ; la construction de 4 débarcadères respectivement à Djondji, Mêkô, Gonko et Houncloun ; le reboisement de 12,5 hectares de palétuviers pour préserver l’environnement ; l’aménagement de 2 zones de réserves biologiques, draguées à 10 m de profondeur, balisées et sacralisées pour la conservation de la biodiversité halieutique et pour servir de zone de repeuplement naturel des plans d’eau.

Ces réalisations selon le ministre du cadre de vie, permettent d’améliorer les conditions de vie des organismes aquatiques, la production halieutique et le revenu des populations, gage de la réduction de la pauvreté. José TONATO a rassuré de la poursuite de la dynamique grâce à la mise en œuvre de plusieurs autres projets.

Après la cérémonie d’inauguration, le ministre a procédé au lancement des travaux de l’extension du dragage du lac Ahémé de Docloboé à l’embouchure « la bouche du Roy » (Avlo), pour un montant d’environ 11 milliards de francs CFA.

Le préfet de l’Atlantique, Jean-Claude CODJIA, et son homologue du Mono, Bienvenu Dêdêgnon MILOHIN, des députés à l’Assemblée nationale, des cadres à divers niveaux, des sages, têtes couronnées et les populations riveraines ont participé à la cérémonie.

