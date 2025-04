71 jeunes talents intègrent Benin Cashew à la GDIZ

A la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), 71 jeunes professionnels ont intégré l’entreprise Benin Cashew SA, dans le cadre du Programme spécial d’insertion dans l’emploi (PSIE).

Benin Cashew SA, leader de la transformation de noix de cajou au Bénin, intègre de nouveaux jeunes talents béninois dans ses unités. Cette intégration rendue possible grâce au Programme spécial d’insertion dans l’emploi, une initiative gouvernementale mise en place pour résoudre le problème de chômage des jeunes, a lieu le jeudi 10 avril 2025.

Ces jeunes en provenance d’horizons géographiques et académiques divers selon les responsables de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), structure en charge de l’aménagement et de l’exploitation de la GDIZ, ont été sélectionnés pour « leur potentiel à contribuer à la dynamique de croissance de l’entreprise ». Au cours de la cérémonie marquant leur intégration dans l’entreprise, ces nouvelles recrues ont eu droit à une présentation sur Benin Cashew, sa culture, ses valeurs et sa vision ; une prise de contact avec les équipes en place ; et une immersion des repères sur les aspects administratifs et organisationnels du travail chez Benin Cashew SA.

Pour les responsables de Benin Cashew, l’intégration de ces 71 jeunes talents est une opportunité pour renforcer son capital humain avec des compétences nouvelles, dynamiques et prometteuses. Pour les jeunes recrues, il s’agit « d’une immersion concrète dans un environnement professionnel stimulant, au sein d’une entreprise reconnue dans le secteur agro-industriel ».

A travers cette collaboration avec le PSIE, Benin Cashew S.A réaffirme son rôle d’acteur engagé dans la construction d’un tissu économique solide, fondé sur l’inclusion, la formation et l’emploi des jeunes. Cette démarche s’inscrit dans une vision à long terme : faire du Bénin un pôle d’excellence en transformation locale tout en créant des opportunités durables pour sa jeunesse.

Dans le cadre de ses activités de transformation de cajou, Benin Cashew a obtenu un financement de 10 millions d’euros de la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC), pour construire de nouvelles usines.

A propos de Benin Cashew S.A

Benin Cashew S.A est une coentreprise entre la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDCB) et ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP), un développeur et opérateur panafricain de parcs industriels de classe mondiale. Spécialisée dans la transformation de noix de cajou au Bénin, Benin Cashew S.A est implantée dans la Zone industrielle de Glo-Djigbé. L’entreprise joue un rôle de catalyseur dans l’industrie de la transformation de l’anacarde dans un pays qui se positionne comme le troisième producteur mondial. Elle propose des solutions intégrées tout au long de la chaîne de valeur, depuis l’approvisionnement en matières premières jusqu’à la gestion du stockage dans des installations dédiées.

F. A. A.

17 avril 2025 par