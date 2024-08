L’ARCEP Bénin recouvre 72,5 milliards FCFA de recettes à l’Etat en 2023

Au cours de l’année 2023, l’ARCEP Bénin a mobilisé pour le compte de l’Etat un montant de soixante-douze milliards quatre cent quatre-vingt et un millions huit cent vingt-cinq mille huit cent trente-quatre (72 481 825 834) francs CFA.

L’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et de la Poste (ARCEP Bénin) a pris une part active dans la mobilisation des ressources de l’Etat en 2023. Le régulateur béninois du secteur des télécommunications a mobilisé pour le compte de l’Etat en 2023 un montant de soixante-douze milliards quatre cent quatre-vingt et un millions huit cent vingt-cinq mille huit cent trente-quatre (72 481 825 834) francs CFA, soit 72,5 milliards de FCFA.

La grande partie de ces recettes (85%) proviennent de redevances spécifiques.

15% des ressources recouvrées sont issues de la contribution aux missions générales de l’Etat, selon le rapport annuel d’activités 2023 de l’ARCEP Bénin.

L’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et de la Poste (ARCEP Bénin) est une structure administrative indépendante dotée de la personnalité juridique, d’autonomie financière et de gestion. Elle veille, entre autres, à l’application des dispositions législatives et règlementaires en matière de communications électroniques et de la poste au Bénin ; la mise en place du cadre règlementaire du secteur à travers des projets de textes ou des avis sur des projets de lois, de décrets et d’arrêtés ; au bon fonctionnement du marché et garantit les conditions d’une concurrence saine et loyale au profit des opérateurs et des utilisateurs.

