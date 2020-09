Komi Koutché invite Lionel Zinsou à un débat contradictoire

Réponse du berger à la bergère ! Suite aux déclarations de l’ex - premier ministre Lionel Zinsou sur les prouesses du Bénin dans le domaine agricole, l’ex-ministre des finances et de l’économie Komi Koutché a réagi. ‹‹ S’agit-il de l’économie réelle du Bénin ou de celle virtuelle qui lui est attribuée depuis 5 ans ? ››, s’est interrogé l’ex-ministre des finances et ancien directeur du Fonds National de Microfinance (Fnm), sur son compte Tweeter. ‹‹ J’invite alors à un débat analytique contradictoire sur les chiffres et des réalités ››, a ajouté Komi Koutché ce samedi 5 septembre 2020.

M. M.

Regrettable que Lionel Zinsou ait choisi d'associer sa voix à cette nauséabonde propagande. S'agit-il de l'économie réelle du Benin ou de celle virtuelle qui lui est attribuée depuis 5 ans ? J'invite alors à un débat analytique contradictoire sur les chiffres et des réalités — Komi Koutche (@koutche_komi) September 5, 2020

