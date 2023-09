Gouvernement et Syndicats en discussion sur la Rentrée

Les représentants des organisations et patronales sont en concertation avec les membres du gouvernement sur les conditions nécessaires pour une rentrée apaisée.

Le bon déroulement de la rentrée scolaire et universitaire 2023-2024 est au centre de la première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, consultation et de négociations collectives. La session s’est ouverte le vendredi 08 septembre 2023.

Le point des mesures prises par le gouvernement a été fait aux acteurs sociaux.

« Certaines mesures spécifiques ont été prises. Je veux rappeler notamment pour ce qui concerne les AME, l’avance exceptionnelle d’un mois de salaire qui a été accordée par le gouvernement l’année dernière, qui est renouvelée encore cette année pour leur permettre d’aborder la rentrée sans difficultés majeures », a indiqué Abdoulaye Bio Tchané, ministre d’Etat, chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale.

Le ministre d’État a adressé les félicitations du gouvernement aux acteurs de l’école pour les performances réalisées au cours de l’année scolaire écoulée.

Les représentants des organisations syndicales ont rappelé certaines revendications non encore satisfaites. Il s’agit du reversement des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME), du recrutement d’enseignants à l’Université et le paiement intégral des primes, a indiqué Kassa Mampo, Secrétaire général de la Confédération Syndicale des Travailleurs du Bénin (CSTB).

