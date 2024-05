Aminatou Sar, nouvelle Coordonnatrice du Système des Nations Unies au Bénin

Le Système des Nations Unies au Bénin a une nouvelle coordonnatrice. Il s’agit de Aminatou Sar. Elle a pris fonction mercredi 1er mai 2024.

Après sa nomination au poste de coordonnatrice du Système des Nations Unies au Bénin par le secrétaire général de l’ONU, Aminatou Sar est entrée en fonction mercredi 1er mai 2024. D’origine sénégalaise, elle a capitalisé plus de 16 ans d’expériences dans les domaines de droits humains, du développement et de la communication dans les bureaux nationaux et régionaux, ainsi que dans des programmes multi pays.

La nouvelle coordonnatrice du système des Nations Unies au Bénin est titulaire d’un diplôme supérieur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle a travaillé avec plusieurs organisations non gouvernementales internationales en tant que Directrice du centre de Path pour l’Afrique de l’Ouest et Directrice-pays du Sénégal ; avec Plan international et Amnesty international, promouvant les droits de l’enfant et l’éducation en faveur des droits humains dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, centrale, australe et orientale.

F. A. A.

