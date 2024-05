Des réflexions sur la conservation des archives numériques de la danse à la BNB

La Bibliothèque nationale du Bénin (BNB) a organisé ce mardi 30 avril 2024, à Porto-Novo, un atelier de formation et d’information sur le traitement, la conservation et la valorisation des archives numériques de la danse. C’est dans le cadre de la journée internationale de la danse.

Des documentalistes, archivistes et représentants des directions sous tutelle du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts ont échangé sur les enjeux de la constitution et la valorisation d’archives sur la danse et les arts vivants à la Bibliothèque nationale du Bénin. Selon le directeur général de la Bibliothèque nationale du Bénin, Koffi Attedé, il est question d’inventorier, d’identifier, de protéger, de conserver les éléments du patrimoine en général (patrimoine documentaire et patrimoine audiovisuel). Au titre des éléments du patrimoine audiovisuel, informe-t-il, nous disposons à la Bibliothèque nationale du Bénin, de collection entière, d’éléments de support qu’il va falloir traiter, numériser, mais ensuite valoriser, c’est-à-dire faire connaître au grand public. La Bibliothèque nationale du Bénin a décidé d’échanger avec les professionnels du domaine afin de voir les conditions dans lesquelles, les archives des arts vivants du Bénin, (musique, danse, théâtre etc...) et autres formes d’expression artistique peuvent être mieux conservés et valorisés.

L’atelier a été animé par l’anthropologue de la danse, Anne Decoret-Ahiha. Elle a présenté la ressource numérique de la danse ‘’Numeridanse.tv’’ afin de permettre au Bénin de s’en inspirer pour créer son modèle. « Numeridanse est une vidéothèque de danse en ligne entièrement gratuite qui vise à proposer des contenus numériques sur la danse dans toutes ses formes à travers le monde », a expliqué Anne Decoret-Ahiha. Créée en 2011, la plateforme donne accès à près de 5000 vidéos sur la danse grâce aux contributeurs nationaux et internationaux (artistes, de danseurs, producteurs).

« Numeridanse a une mission à dimension publique, c’est-à-dire servir, apporter du savoir. Des professeurs vont y trouver des ressources pédagogiques (…) c’est aussi à destination du monde plus élargi de la danse à savoir les producteurs, les programmateurs qui peuvent découvrir un artiste et avoir envie de le produire », a ajouté l’anthropologue de la danse. Les outils de médiation tels que thémas, playlists et expositions virtuelles ont été aussi présentés aux participants.

Conservatrice du musée Honmè, Palais royal de Porto-Novo, Mireille Amédé Gbanhoumè a apprécié l’organisation de cet atelier ainsi que les objectifs. « C’est une très belle initiative qui permet de conserver les différentes danses, de les perpétuer, de les valoriser et de pouvoir les transmettre dans plusieurs contrées », a-t-elle confié. A l’en croire, la conservation et la valorisation des archives numériques de la danse permettra de contribuer au développement du patrimoine culturel béninois. Depuis quelques années, des réformes ont été entreprises pour la modernisation de la Bibliothèque nationale du Bénin.

Akpédjé Ayosso

1er mai 2024 par ,