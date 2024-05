Le web activiste qui a annoncé le limogeage du chef d’Etat-Major arrêté

L’auteur de la publication relative au limogeage présumé et à l’arrestation du chef d’Etat-Major général des Forces armées béninoises (FAB) est arrêté, et sera jugé le 06 mai prochain.

Le nommé CQ, auteur de la publication qui avait fait le tour des réseaux sociaux annonçant le limogeage et l’arrestation du chef d’Etat-Major général des Forces armées béninoises est en prison. Il a été appréhendé grâce aux enquêtes menées par le Centre national d’investigations numériques (CNIN), structure mise en place en remplacement de l’Office central de répression de la cybercriminalité (OCRC), pour réprimer les infractions liées au numérique. Le mis en cause selon lesinformations, sera jugé le 06 mai prochain.

Le prévenu est le propriétaire du journal Aujourd’hui au Bénin, et de plusieurs faux comptes Facebook destinés à la publication de fausses informations.

F. A. A.

3 mai 2024 par ,