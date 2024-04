Des avancées notables au 2e semestre de 2023

L’Agence Nationale d’Approvisionnement en Eau Potable en Milieu Rural (ANAEPMR) a publié le 11e rapport semestriel de suivi du patrimoine et de performance du service public de l’eau potable en milieu rural. Selon le rapport qui couvre le 2e semestre de l’année 2023, de grandes avancées spécifiques ont été réalisées en matière d’approvisionnement en eau potable.

Du point de vue des mesures d’accompagnement nécessaires à une fourniture durable du service public de l’eau potable en milieu rural, la structure en charge de l’approvisionnement en eau potable en milieu rural a évoqué le suivi par l’Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE) de la mise en œuvre des Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) de huit chantiers de Système d’Approvisionnement en Eau Potable multi Villageois (SAEPmV) ; le transfert de deux (02) nouveaux Système d’Approvisionnement en Eau Potable multi Village (SAEPmV) dans les Communes de DJAKOTOMEY et de AGBAGNIZOUN, et de deux extensions SONEB dans les Communes de SEME PODJI et d’ABOMEY CALAVI aux opérateurs régionaux des périmètres ruraux ; la mise en exploitation de sept (07) nouveaux ouvrages et anciennes Adductions d’eau Villageoise (AEV) et SAEPmV transférés aux opérateurs régionaux ; la réalisation du diagnostic des travaux d’urgence de cent trente-cinq (135) AEV pour le renouvellement des groupes électrogènes, électropompes et travaux de génie-civil des bornes fontaines et châteaux d’eau ; et l’achèvement de quatre-vingt-cinq (85) inventaires et de diagnostics des pannes sur les cent quatre-vingt-onze (191) AEV déclarées en panne par les Mairies pour la réalisation des travaux de mise en conformité.

Pour ce qui concerne l’amélioration de la performance et la gouvernance du service de l’eau potable en milieu rural, une entreprise a été sélectionnée pour « la réalisation des travaux de remise à niveau des plateformes pédagogiques pour ses deux nouveaux programmes de formations de prise de poste au Centre de Formation aux Métiers de l’Eau (CFME) ».

Au titre de l’achèvement des travaux et réception des ouvrages d’Approvisionnement en Eau Potable (AEP) en milieu rural, il y a eu, courant la période indiquée, la réception de deux extensions sur le réseau de la SONEB.

Du point de vue des indicateurs de performance du sous-secteur de l’eau potable en milieu rural, on note l’actualisation des indicateurs concertée (ANAEPMR, Mairies, MEEM) sur les ouvrages hydrauliques d’AEP en milieu rural. Ces derniers selon le rapport prenant en compte : les nouveaux ouvrages mis en service, et les anciens ouvrages d’AEP autrefois en panne et remis en état de fonctionnement ; l’estimation à 79,4% du taux de desserte en milieu rural sur le plan national ; l’estimation à 28,3% du taux de panne des ouvrages ; et le branchement de deux cent quatre-vingt-quatre (284) nouveaux abonnés.

