La journaliste Angela Kpeidja poursuivie pour harcèlement

‘’Harcèlement par voie électronique’’ est le chef d’accusation pour lequel la journaliste et défenseur des droits des femmes, Angela Kpeidja est poursuivie devant la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

Angela Kpeidja est poursuivie pour ‘’harcèlement par voie électronique’’ à la suite d’une audience, lundi 13 mai 2024, à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

Les faits remontent au 13 mars 2024. La journaliste et défenseur des droits des femmes a dénoncé dans une publication Facebook un présumé ‘’harceleur et violeur’’ qui aurait été ‘’viré parce que surpris en flagrant délit’’. Cet ‘’harceleur et violeur, pas comme les autres’’ aurait fait de nombreuses victimes dont des ‘’jeunes filles en quête d’emploi et de grandes dames mariées… ‘’

Dans la foulée, l’Institut National de la Femme (INF) a adressé un courrier à la journaliste le 15 mars et lancé un appel à témoins.

L’Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC) a ouvert une information judiciaire. Angela Kpeidja, la présidente de l’Ong ‘’N’aie pas peur ‘’ a été écoutée le 25 mars 2024.

Le 13 mai dernier, une audience relative au dossier s’est tenue à la CRIET.

Une nouvelle audience est programmée le 24 juin devant la chambre correctionnelle pour donner l’identité du présumé ‘’harceleur et violeur, pas comme les autres’’.

