Décès du colonel Gandonou Kodja Houssou

Les Forces armées béninoises viennent de perdre l’un de leurs anciens officiers supérieurs sous le régime de feu Général Mathieu Kérékou. Il s’agit du Colonel Gandonou Kodja Houssou, rappelé à Dieu le samedi 7 juin 2025 à l’âge de 81 ans.

Deuil au Bénin. Le colonel à la retraite Gandonou Kodja Houssou n’est plus. Il a tiré sa révérence le samedi 7 juin 2025 des suites d’une courte maladie.

Le regretté fut un bras droit de feu Général Mathieu Kérékou, et a occupé des postes stratégiques sous son régime, notamment, préfet des départements du Borgou et de l’Alibori, et des départements de l’Atlantique et du Littoral, puis ministre du développement rural, de l’agriculture et de l’action coopérative.

Revenu au pouvoir en 1996, l’ex président Kérékou le promeut au grade de Chef d’Etat-major général des armées.

Le colonel Gandonou Kodja a été admis à la retraite pour compter du 1er octobre 1997.

Paix à son âme !

