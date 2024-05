Une carte professionnelle pour les ‘’Zémidjans’’ de Bohicon

Les acteurs du transport à moto de Bohicon saluent le maire de la commune pour les réformes initiées en faveur de leur secteur.

Une délégation de ‘’Zémidjans’’ de la commune de Bohicon s’est rendue, lundi 13 mai dernier, au cabinet du maire Rufino d’Almeida. Les professionnels du transport à moto ont remercié l’autorité communale pour ses « réformes courageuses » qui impactent le sous-secteur du transport en général et leur corporation en particulier.

Pour Emmanuel Tchehoundjè, le Président du Collectif des Associations de Zémidjans de Bohicon et porte-parole des acteurs, la professionnalisation de la corporation des conducteurs de taxi-moto est en cours à travers la « mise à disposition des badges aux 500 premiers » ‘’Zémidjans’’ « inscrits le 02 mai » dernier.

« Désormais la Mairie dispose d’une base de données sécurisée, de quoi démasquer les fauteurs de troubles tapis dans nos rangs. Donc, plus de numéros fantaisistes, plus de numéros frauduleusement acquis sur fond de corruption, plus de perte de colis des paisibles citoyens, plus de Zémidjans sans numéros dans la ville de Bohicon », a-t-il expliqué.

Le Président du Collectif des Associations de Zémidjans de Bohicon a saisi l’occasion pour inviter ses autres « collègues (...) qui ne figurent pas encore au nouveau fichier communal des Zémidjans » à s’inscrire « pour une professionnalisation réussie de la fonction de Zémidjan à Bohicon ».

Le Maire Rufino d’Almeida a dit sa joie de voir des acteurs reconnaître l’importance d’une réforme aussi importante pour la sécurisation des personnes et des biens dans la commune. Pour finir, l’autorité communale a exhorté les acteurs du transport à moto non encore enregistrés à venir « acquérir les nouveaux numéros pour devenir des Zémidjans professionnels et 100% sûrs ».

M. M.

15 mai 2024 par