1247 comprimés contrefaits et 54 boulettes de chanvre indien saisis

Des produits pharmaceutiques contrefaits, 54 sachets et boulettes de chanvre indien ainsi qu’une somme de un million deux cent mille douze sept cent (1.212.700) ont été saisis au quartier Godomey parc auto sis dans la commune d’Abomey-Calavi.

Une équipe du commissariat de Godomey est descendue, sur renseignement, dans une boutique de vente de produits pharmaceutiques sis à Godomey parc auto, un quartier de la commune d’Abomey-Calavi.

La perquisition de la boutique a permis de retrouver, au total, 1247 comprimés de produits pharmaceutiques contrefaits. Il s’agit de : huit cent soixante et cinq (865) comprimés de Diazeking-5 ; deux cent quatre vingt et treize (293) comprimés de tramaking ; trente et cinq (35) comprimés aphrodisiaques dénommés Black Diamand ; vingt et deux (22) comprimés aphrodisiaques appelés 5-5, trente et deux (32) comprimés de kaled time.

Selon la cellule de communication de la Police républicaine, « des numéraires évalués à un million deux cent douze mille sept cent (1212700) francs cfa dont quatre cent soixante dix sept mille deux cent (477200) francs cfa en pièces de 250f, 200f, 100f, 50f et 25 f cfa » ont été saisis.

La tenancière de la boutique a été interpellé.

Un vendeur de chanvre indien présent dans la boutique a été également arrêté avec cinquante-quatre sachets et boulettes de chanvre indien.

Les deux prévenus seront présentés aux autorités judiciaires dans les prochains jours.

M. M.

11 mai 2024 par ,