Des intrants agricoles saisis à l’embarcadère de Bodjecali

Une équipe composée des fonctionnaires de la Police républicaine, de la douane et de la marine a procédé, mardi 7 mai 2024, à la saisie de 42 sacs d’engrais NPK et d’une importante quantité de marchandises à l’embarcadère de Bodjecali dans la commune de Malanville.

Des marchandises telles que des biscuits, paquets de lames, rasoirs et autres emballées dans des sacs et des engrais NPK saisis à l’embarcadère de Bodjecali. L’opération a été effectuée par une équipe mixte composée des fonctionnaires de la Police républicaine, de la douane et de la marine. Les éléments ont fait une descente dans des embarcadères de Malanville (Pont, Money, Tounga et Bodjecali). Les marchandises saisies à l’embarcadère de Bodjecali étaient à destination des pays frontaliers. Selon les informations de la police républicaine, au total, 42 sacs d’engrais NPK ont été arraisonnés.

L’opération intervient après une séance tenue à Malanville avec les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) sur la mesure d’interdiction des exportations illicites des intrants agricoles vers les pays frontaliers via le fleuve Niger.

