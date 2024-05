Hommage à Maman Jeannette Ameyo CURTAT épouse Codjia

Éloge à notre mère



MAMAN,

Nous sommes tous réunis aujourd’hui pour rendre un dernier hommage à une femme exceptionnelle, une mère aimante dont la gentillesse et la douceur ont illuminées nos vies.

En ma qualité de fils aine encore en vie, il me revient la lourde tâche de faire cet éloge funèbre pour toi notre Maman chérie. JEANNETTE CURTAT.

Maman, tu avais un amour inconditionnel pour nous tes enfants mais aussi pour tous les enfants grands et petits dont tu as eu la charge.

Tu étais la maman que beaucoup auraient aimer avoir tant tu étais douce, disponible, gentille et d’une simplicité qui mettait chacun d’entre nous à l’aise en ta présence. Ta charmante coquetterie ajoutait de la joie a chaque instant de partage avec toi.

Maman, maman chérie, tu nous as quitté, laissant dans nos cœurs un vide béant et, nous le savons, à partir de maintenant rien ne sera plus pareil.

Je sais bien que ta modestie n’aurait pas supporté que l’on te qualifie de « Femme Exceptionnelle » et pourtant tu l’étais.

Non pas que tu ais fait des exploits ou mener une carrière brillante, mais parce que tu étais juste simple, tu ne cherchais ni la lumière ni la gloire.

Non maman, si tu étais exceptionnelle à mes yeux et aux yeux de nous tous, en particulier le Luna ma petite sœur chérie, elle qui depuis 10 ans a toujours été à tes côtés, à Paris comme à Cotonou et encore plus ces quatre dernières années. Oui c’est ici le moment de te remercier luna, au non de nous tous les enfants de maman car tu as consacré ta vie a ta mère, notre mère. Oui Luna, nous t’en remercions infiniment.

Toi Maman qui dû supporter toutes les épreuves de la vie, une vie souvent semée d’embuches ; Toi maman dont l’enfance n’a pas été facile, enfance pendant laquelle tu as dû renoncer aux études supérieures pour rentrer très tôt dans la vie active.

Oh maman, ta beauté à nulle autre pareille te fit rencontrer des hommes tous aussi exceptionnels.

L’union avec notre feu père Antoine Codjia t’apporta du bonheur et vous eûtes 5 enfants dont trois sont toujours en vie.

Tu as travaillé aux cotés de notre père, vendant les produits congelés qu’il importait, sur les quais du port de Lomé et aussi à la gare après que les produits soient sortis du port. C’est ainsi que vous avez prospéré ensemble, et nous tous ici présent en connaissons la suite, Togo, Benin et ailleurs.

Oui maman, bien souvent tu te faisais du souci pour nous tes enfants mais tu avais du mal à l’exprimer. C’est bien plus tard que tu nous en fis la confidence.

Maman, maman chérie, malgré les vicissitudes de la vie, tu étais une femme joyeuse qui aimais faire la fête. Je me souviendrais toujours de tes rires, de ta façon d’appeler chacun d’entre nous, de Da Guegue à Luna. Je me souviendrais aussi de ta façon de nous réconforter quand nous avions été réprimandés par papa, souvent à juste titre.

Vous savez, maman avait bien souvent du chagrin mais elle le gardais pour elle, sans doute par pudeur et surtout par ce qu’elle ne voulait pas nous faire de la peine.

Maman était profondément croyante et pratiquante. Elle craignait et aimait son Seigneur plus que tout.



Maman, ta capacité à voir la beauté dans les petites et grandes choses et a répandre de l’amour autour de toi était incomparable. Chaque sourire que tu offrais, chaque geste attentionné étaient une démonstration de ton amour profond pour ta famille et tous ceux qui croisaient ton chemin. Eh oui, tout était dans ton regard. Nous qui t’avons bien connu avons fini par déceler les messages cachés de ce doux regard.

Maman,

Repose en paix auprès de ton créateur.

Que le Seigneur Dieu Tout Puissant, to Dieu, notre Dieu, daigne t’accorder le pardon de tes péchés et le repos bien mérité dans la vie éternelle.

AU REVOIR MAMAN D’AMOUR, NOUS T’AIMOMS ET T’AIMERONT TOUJOURS.

Olga ; Lydie ; Laurence ; Alexandre ; Christian et Luna, tes enfants Chéris à jamais reconnaissants

MERCI