182 cadres inscrits pour la chaîne des dépenses publiques

Base de données informatisée qui constitue la fondation d’une réforme majeure destinée à rompre avec le système de nomination classique, le fichier national d’admission et de nomination de cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques est à sa quatrième campagne. Une campagne qui a connu l’inscription de 182 postulants dont 71 inscrits au poste de Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances (DPAF) et 111 candidats au poste de Spécialiste des Marchés Publics (SMP).

Il faut préciser que les campagnes d’inscription au fichier national d’admission et nomination de cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques se déroulent en plusieurs phases. Elles comprennent chacune un appel à candidatures en ligne, un test psychotechnique, une phase d’entretiens individuels, et une phase d’enquête de moralité assurée par les services compétents de la Police Républicaine.

M. M.

LISTE DES INSCRITS AU FICHIER NATIONAL D’ADMISSION ET DE NOMINATION DE CADRES AUX EMPLOIS DE LA CHAÎNE DES DÉPENSES PUBLIQUES/QUATRIÈME CAMPAGNE

16 mai 2024 par ,