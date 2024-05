20 marcheurs écopent 12 mois de prison avec sursis

Fortunes diverses pour les vingt-et-une (21) personnes interpellées le 1er mai dernier lors de la marche non autorisée initiée par la Confédération Syndicale des Travailleurs du Bénin (CSTB) !

Déposées en prison le 06 mai 2024 après des tests d’urine qui auraient révélé l’usage de chanvre indien, les vingt-et-une (21) personnes arrêtées à la marche du 1er mai dernier ont été condamnées ce mercredi 12 mai 2024.

Le Tribunal de Cotonou a condamné 20 des prévenus à 12 mois de prison assortie de sursis.

La vingtième et une personne a écopé de 12 mois de prison avec 3 mois de sursis. Cette personne a déjà purgé une peine de prison et ne pouvait plus être condamnée à une peine de sursis, selon Bip radio.

Les prévenus étaient poursuivis pour « détention et usage de chanvre indien ou substances psychotropes ».

Les 21 personnes avaient été arrêtées lors de la marche non autorisée du 1er mai dernier. La marche a été initiée par la Confédération Syndicale des Travailleurs du Bénin (CSTB) contre la cherté de la vie au Bénin.

M. M.

15 mai 2024 par