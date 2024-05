Les dossiers d’agrément pour la collecte des boues de vidange attendus à la SGDS

Une deuxième vague de la procédure de délivrance des agréments aux structures de collecte/transport des boues de vidange et des eaux usées est ouverte du 13 au 24 mai 2024.

Les structures de vidange astreintes désormais à disposer d’un agrément délivré par le Ministère du cadre de vie et des transports, chargé du développement, la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA) invite les structures concernées à se rapprocher d’elle pour obtenir les informations relatives à ladite procédure ainsi que les pièces constitutives du dossier à fournir.

La SGDS SA « procède à la réception des dossiers dans le cadre de la deuxième vague de la procédure de délivrance des agréments du lundi 13 au vendredi 24 mai 2024 ».

Par ailleurs, le Directeur de la SGDS SA rappelle à toutes les structures exerçant l’activité de collecte et de transport des eaux usées et boues de vidange qu’à compter du lundi 24 mai 2024, « l’accès aux Stations de Traitement des Boues de Vidange (STBV) sera conditionné par la présentation de l’agrément dûment délivré par le Ministère du Cadre de Vie et des Transports, Chargé du Développement Durable ».

M. M.

LIRE LE COMMUNIQUE DE LA SGDS SA

17 mai 2024 par