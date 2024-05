Des localités sans électricité dans les Collines jeudi prochain

Des perturbations seront enregistrées dans la fourniture de l’énergie électrique le jeudi 16 Mai 2024, de 09H à 15H dans les localités de Paouignan, Dassa, Glazoué, Savè, Savalou, Bantè, Tchetti, Doumè, Ottola et environs, selon un avis de la SBEE.

La Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) communique :

Dans le cadre des travaux de construction de nouveaux postes sources et de nouvelles lignes HTB par le « Projet d’Accès Durable et Sécurisé du Bénin à l’Énergie Électrique – PADSBEE », des perturbations seront enregistrées dans la fourniture de l’énergie électrique le jeudi 16 Mai 2024, de 09H à 15H dans les localités de Paouignan, Dassa, Glazoué, Savè, Savalou, Bantè, Tchetti, Doumè, Ottola et environs.

Ce projet vise à développer et à renforcer le réseau électrique pour une meilleure disponibilité de la fourniture d’énergie et l’amélioration de la qualité de service à la clientèle.

La SBEE présente ses excuses à toute la clientèle concernée pour les désagréments que cette situation pourrait occasionner et la remercie pour la compréhension.

Pour toutes informations complémentaires, contactez gratuitement le Call Center au 7302.

