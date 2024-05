Des liasses de dollars retrouvées dans des sacs d’oignon à Sèmè-Kraké

Les agents de Police en poste à la frontière de Sèmè-Kraké ont interpellé un individu dans la nuit du lundi 13 mai 2024. Il transportait des sacs d’oignon à l’intérieur desquels sont dissimulées des liasses en coupure de 100 dollars. Le montant de la prise est estimé à plus de deux milliards de FCFA.

Un voyageur arrêté avec d’importantes quantités de dollars dans la nuit du lundi 13 mai 2024 à Sèmè-Kraké, frontière entre le Bénin et le Nigéria. Le mis en cause selon Le Télégramme, a dissimulé des liasses de coupures de 100 dollars dans des sacs d’oignon. Le montant de la saisie est estimé à 02 milliards de francs CFA.

Selon les informations, c’est à la descente d’un bus que le passager a sollicité un pousse-pousse pour convoyer ses colis vers un taxi. Mais ses comportements lors du convoyage ont suscité des interrogations chez les conducteurs de taxi qui ont alerté la police. Le pot aux roses a été découvert et il a été arrêté. Le présumé trafiquant de devises serait un Ghanéen en provenance du Nigéria à destination de son pays.. En garde à vue au commissariat, il a sera bientôt présenté au procureur de la République.

