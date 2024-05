Des blessés graves après la collision entre deux motocyclistes à Dassa

Deux motocyclistes sont entrés en collision dimanche 12 mai 2024 à Dassa, ville située dans le département des Collines. Plusieurs blessés graves ont été enregistrés après l’accident survenu en face du CEG1 de la localité.

Choc violent entre motocyclistes dimanche 12 mai 2024 à Dassa, dans le département des Collines. Le bilan selon radio Ilèma, fait 03 blessés graves. On dénombre parmi les victimes, un enseignant d’Espagnol. Selon la radio locale, l’excès de vitesse serait la cause de cet accident.

Les blessés dont une femme et un enfant ont été conduits d’urgence à l’hôpital pour des soins.

12 mai 2024 par ,