Les stations-services, nouveaux dortoirs des ‘’Zémidjans’’

Ouvertes en journée pour les besoins des automobilistes et motocyclistes, les stations d’essence sont occupées par des conducteurs de taxi-moto qui y passent leur nuit.

02h 18mn cette nuit du mardi 7 mai 2024. Il n’y a presque plus de trafic sur l’axe échangeur Godomey-Pahou. La station-service située à l’angle droit du premier carrefour après l’échangeur est fermée. Mais la station est occupée par une vingtaine de motocyclistes en maillot jaune. Ceux-ci avaient leur moteur à l’arrêt et la moto en équilibre sur la béquille centrale. Le corps positionné entre le réservoir et la selle, les ‘’Zémidjans’’ont la tête posée sur le guidon de leur moto.

Aperçu dans la même posture vers 2h 30 mn à la station-service non loin du CEG Godomey, Narcisse Assémon se justifie. « Je quitte la commune de Zogbodomey (département d’Abomey, Ndlr) pour venir travailler ici (Abomey-Calavi dans le département de l’Atlantique, Ndlr) ».

Ce conducteur de taxi-moto dit passer ses nuits sur les stations-service en compagnie d’autres ‘’Zémidjans’’. « Je me rends à l’église catholique Ste Thèrèse de l’enfant Jésus de Godomey. Je paie 100 FCFA pour me laver et 50 FCFA quand je veux aller à la selle. », confie-t-il. Dans un contexte de morosité générale, le Zémidjan ne fait pas assez de recettes. C’est dans mes maigres ressources que je prélève ces frais et aussi pour satisfaire d’autres besoins. Je ne peux pas prendre une chambre avec les recettes de mes courses. De plus, le coût du loyer est élevé dans la plupart des villes où nous exerçons », explique le conducteur de taxi-moto.

Les dortoirs circonstanciels s’observent aussi la nuit à la station du carrefour Dantokpa (ex-Lègba) à Cotonou ; à quelques encablures de la station du carrefour de l’Etoile rouge ; en face de la station Cadjèhoun à Cotonou ; sous les passages supérieurs de l’avenue Steinmetz et Houéyiho ; à la station du carrefour Togoudo dans la commune d’Abomey-Calavi.

Mais les occupants ne sont pas tous des ‘’Zémidjans’’ sans domicile. Les stations-services semblent être des lieux sûrs pour ces travailleurs de nuit. « Il faut que tu trouves un endroit où sont regroupés les autres Zémidjans. C’est d’abord pour la sécurité et pour ne pas être la cible des hors-la-loi », confie Mathias, un conducteur de taxi-moto au milieu d’un groupe couchés sur leur engin à la station du carrefour Togoudo.

Pour Germain, les ‘’Zémidjans’’ occupent les stations-services non pas pour y passer la nuit. « C’est une manière d’aller à la rencontre des clients. La plupart des usagers savent qu’ils peuvent facilement trouver un taxi-moto la nuit sur les stations-services », explique ce conducteur, qui passe ses temps de pause sur les stations-services.

