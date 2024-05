Les guest house en plein essor à Cotonou

Les appartements meublés communément appelés ’’Guest House’’ sont de plus en plus nombreux dans les villes du Bénin notamment à Cotonou.

Propriétaires de maison, agences immobilières et autres s’intéressent de plus en plus à la location d’appartements meublés dans les grandes villes du Bénin. Ces dernières années, le nombre d’appartements meublés à augmenter dans plusieurs quartiers de Cotonou surtout à Fidjrossè, Akpakpa, Gbédjromedé, Jéricho et autres. Il s’agit de logement comprenant les meubles et l’électroménager nécessaires à la vie quotidienne du locataire (literie, table, sièges et autres). Bien que plus coûteux, les appartements meublés offrent une commodité pour les séjours de courte durée ou temporaire. Les locataires sont souvent des personnes en déplacement professionnel ou non. « Quand ils viennent pour une courte durée, ils préfèrent louer un logement où tout est fourni. Ils n’ont plus à se tracasser pour acheter certains équipements », a confié le démarcheur Ahmed Boton. Il note que la location meublée est un investissement rentable quand il y a assez de demandes. « Je travaille depuis près de 6 ans avec plusieurs gérants et propriétaires d’appartements meublés. Par exemple, la location meublée d’une chambre et un salon est fixée à 25.000 FCFA voire plus par jour. Avec deux chambres et un salon, nous sommes déjà à 45.000 FCFA. Ce sont les propriétaires eux-mêmes qui fixent le prix journalier. La location meublée est plus chère quand l’appartement est luxueux », a-t-il confié. Selon Ahmed Boton, il y a des périodes où, les propriétaires n’ont pas de clients. « Ce n’est plus comme avant où on cherche vraiment avant de trouver. Il y a beaucoup d’appartements meublés maintenant, ce qui fait que la concurrence est rude », a-t-il ajouté.

Martin A. est gérant d’un Guest House à Akpakpa depuis environ dix ans. A l’en croire, le secteur est désormais investi par de nombreux particuliers. Ces derniers louent des appartements vides, les aménagent et les exploitent. « Ils en font un business. Ils louent l’appartement vide chez le propriétaire à 25.000 FCFA par mois. Ils investissent dans les équipements pour en faire un appartement meublé. Ils peuvent louer à leur tour à un prix journalier. Ce qui leur fait plus de gain », a-t-il expliqué.

Les appartements meublés permettent aux propriétaires de maximiser leurs revenus locatifs. Selon Martin A., la location meublée nécessite une gestion continue pour maintenir les équipements en bon état. « Il y en a qui commence à investir dans la location meublée sans prendre en compte tous les aspects. Il est vrai qu’on gagne mais ce n’est pas tout le temps puisqu’il y a des périodes où il y aura pas du tout de client. C’est beaucoup mieux quand c’est ton appartement mais quand tu loues pour en faire un appartement meublé il faut bien faire les calculs », a relevé Martin A.

La mairie de Cotonou s’intéresse dorénavant à ce mode de location. A travers un communiqué en date du 30 avril, le maire Luc Atrokpo a lancé le recensement des appartements meublés dans lacapitaleéconomique.Tous les propriétaires et gérants desdits établissements sont invités à se rapprocher des chefs de quartiers ou des commissariats d’arrondissement de leurs localités pour remplir les formalités.

Les personnes détenant des informations sur les ’’Guest House’’ sont également invitées à les fournir aux chefs de quartiers ou commissariats d’arrondissements les plus proches.

Les propriétaires et gérants des appartements meublés attendent les décisions qui seront prises après ce recensement.

Akpédjé Ayosso

20 mai 2024 par ,