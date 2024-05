A travers le PEEMS, la SGDS cultive l’écocitoyenneté chez les apprenants

Dans le cadre du Programme d’éducation à l’écocitoyenneté en milieu scolaire (PEEMS), la Société de gestion des déchets et de la salubrité (SGDS) a organisé plusieurs activités au profit des apprenants du CS La Rosette, mercredi 08 mai 2024 à Porto-Novo. Le but visé est d’amener les apprenants à contribuer à la sauvegarde de l’environnement.

Amener les apprenants à trier, recycler et valoriser les déchets, c’est l’objectif du programme PEEMS mis en œuvre par la Société de gestion des déchets et de la salubrité en collaboration avec la Fondation ReBin. Une équipe du projet était au CS La Rosette, l’un des établissements bénéficiaires mercredi 08 mai 2024. Ateliers ludiques, projection vidéo, mise en terre de plants, et autres activités destinées à cultiver l’écocitoyenneté chez les apprenants ont été menées.

Carrel AKPATA, animateur en hygiène et assainissement à la SGDS a rappelé le rôle de la structure en charge de la collecte et du traitement des déchets dans le Grand Nokoué ; lequel consiste à sensibiliser les enfants sur l’importance du tri des déchets. Etape importante d’après lui, avant le ramassage qui sera suivi du recyclage. Différents types de poubelles ont été mis à disposition de l’établissement à l’occasion de cette sensibilisation. Il s’agit selon l’animateur, des poubelles pour les déchets plastiques, des poubelles pour les papiers cartons, et les poubelles pour les autres déchets. Le PEEMS est un projet qui va permettre aux enfants de comprendre la portée de la sauvegarde de l’environnement, a-t-il souligné.

Le PEEMS, une chance pour l’établissement

Pour la directrice du CS La Rosette, Sidonie YANADJAKO AMOUSSOU, la présence de la SGDS dans l’établissement à travers le PEEMS, est « une chance ». Exprimant ses remerciements à l’équipe de projet, elle a souligné que c’est une initiative qui permet aux enfants de savoir qu’il faut préserver la nature/l’environnement pour qu’il soit durable afin que l’on en profite encore et pendant longtemps. La sensibilisation opérée dans l’école ce mercredi a induit « un changement radical » chez les enfants, s’est réjouie la directrice fière de l’impact positif sur le devenir et l’avenir professionnel des apprenants. Les apprenants après cette sensibilisation savent valoriser les déchets organiques qui permettent de fabriquer le compost qui sera utilisé pour nourrir les plants. Ils distinguent désormais « les déchets biodégradables » des « déchets non biodégradables ». Ils savent également qu’avec les déchets non biodégradables, ils peuvent fabriquer des objets d’art, ou les recycler. Harrison KOUHIKO, consultant en agro écologie et développement durable à la Fondation ReBin, a donné l’assurance au terme des activités de la journée. A travers ce programme, les enfants grâce aux jardins peuvent déjà dès le bas âge, développer la culture de l’entreprenariat agricole ; et ce, parallèlement aux métiers qu’ils envisagent exercer dans l’avenir, a fait savoir le consultant.

Viviane ATCHADE, membre de la cellule genre du ministère de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle s’est dite très ravie d’accompagner la SGDS, surtout le projet PEEMS subdivisé en plusieurs sous programmes. C’est une initiative à inscrire dans les curriculare afin de permettre aux enfants d’internaliser véritablement la gestion des déchets, le système de recyclage, et de l’adopter dans leur quotidien, a-t-elle indiqué. Le constat global au sein de la plupart des écoles bénéficiaires à l’en croire, est que le projet réussit. En témoigne l’enthousiasme au niveau des apprenants et leurs encadreurs.

Merveille AGBOMENOU, et Maëlice KOUKPAKI AMOUSSOU, tous deux élèves en classe de CE2 savent trier les déchets selon la catégorie (métal-verre, ordures ménagères, papier-carton, organique, dangereux, et plastique) et le type de poubelles dans lesquels il faut les mettre. Alors que le jeune garçon s’engage pour la planète, et la jeune fille quant à elle, entend l’aider à arrêter la pollution afin qu’il y ait moins de maladies qui tuent les animaux et les hommes.

Au total 50 établissements scolaires bénéficient du programme PEEMS mise en œuvre depuis environ 04 semaines.

