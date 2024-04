C’est par une cérémonie riche en couleurs que la 2e édition du Festival international des arts du Bénin (Finab) s’est achevée dans la soirée de ce dimanche 28 avril 2024 à la place de l’Amazone à Cotonou. Plusieurs artistes et influenceurs ont été distingués au cours de ce grand rendez-vous de promotion des arts au Bénin.

Clap de fin pour la 2e édition du Finab 2024. Les manifestations démarrées mardi 23 avril par des ateliers de résidence, des expositions, conférences-débats, etc, ont pris fin dimanche 28 avril par un grand défilé de mode (comédie musicale), et une cérémonie de distinction au cours de laquelle l’actrice Florisse Adjanohoun, la comédienne Carole Lokossou, le danseur Stanislas Dégboé, le musicien Vincent Ahéhéhinnou de l’orchestre Poly Rythmo, le créateur de mode Didier Fabrice Mensah, l’artiste plasticien Dominique Zinkpè, et l’écrivain Habib Dakpogan, ont reçu chacun un trophée.

A travers le Finab, Ulrich Adjovi « met en lumière les lumières, et révèlent des travaux qui se réalisent dans la discrétion », a confié l’actrice Florys Adjadohoun.

Intervenant lors de la cérémonie de clôture de cette 2e édition, le promoteur du Finab a exprimé ses remerciements à toutes les personnes qui l’ont soutenu. Le Finab dira Ulrich Adjovi, est une plateforme très importante. « Il y a plein d’artistes béninois qui n’arrivent pas à vivre de leurs œuvres », a-t-il déploré avant d’évoquer la nécessité de « créer un marché ». « Sans marché, on ne peut pas vendre », a insisté le promoteur exhortant toutes les personnes capables d’aider le festival à se manifester car, pour lui, « c’est ensemble qu’on construit ». La nouveauté cette année au Finab, est la création de « l’influence art ».

A propos de « l’influence art »

« L’influence art » est cet art développé par ces artistes qui, grâce au digital, parviennent à aider les artistes à vendre leurs œuvres. C’est un outil important sans lequel il sera difficile pour un artiste, de vendre. Ces influenceurs selon le promoteur du Finab, sont aussi « des créateurs qui créent de choses modernes ».

Le Finab en les honorant à sa 2e édition, entend les reconnaître, reconnaître leurs œuvres et envisage par ailleurs de voir comment « créer une synergie entre les artistes et ceux qui vendent les artistes ».

Dans cette catégorie, l’influenceuse Elire remporte le 1er prix (un chèque de 500.000 francs CFA) ; Rico Dollar, le 2e prix (300.000 francs CFA) , et le président Djagoun, 3e (100.000 francs CFA).

Axel Merryl, super influenceur de l’année, et plusieurs autres influenceurs ont été distingués. Il s’agit notamment de Ferdinand surnommé Oyono dans la catégorie créatif art ; Eden Food dans la catégorie business ; Mangara de Sall dans la catégorie Golden influence ; Alain Kenneth dans la catégorie influence tendance ; et Cornex Edon, musique influenceur.

Après cette 2e édition, les organisateurs se donnent rendez-vous en 2025 pour une 3e édition encore plus intense.

F. A. A.

29 avril 2024 par ,