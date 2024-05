Un Hackathon IA multimodal au Bénin du 13 au 16 mai

Un Hackathon IA ‘’ Challenge multimodal et multilingue -Bénin’’ aura lieu du 13 au 16 mai 2024, en ligne et au Palais des Congrès de Cotonou. Il est organisé par le ministère du Numérique et de la Digitalisation, l’Agence des Systèmes d’Information et du Numérique, Sèmè City, iSheero, New Native et lablab.ai.

Promouvoir l’innovation dans les secteurs de l’audiovisuel, du tourisme et de l’agriculture, tout en préservant la richesse culturelle des communautés. Tel est l’objectif du challenge Hackathon IA ‘’ Challenge multimodal et multilingue -Bénin’’. Il s’agit d’un hackathon où la technologie rencontre la diversité linguistique et culturelle. Les participants seront amenés à développer des applications d’intelligence artificielle capables de transformer du texte ou de l’audio en images utilisant les langues Fon, Dendi et Yoruba. Ils doivent proposer leur application dans la grande catégorie ‘’sous-titrage de films en langues locales’’ ou dans celle de ‘’génération d’images à partir de contenus en langues locales’’.

La catégorie ’’sous-titrage de films en langues locales’’ englobe les applications qui proposent du sous-titrage du français ou de l’anglais vers des langues locales et celles qui permettent aux utilisateurs de synchroniser l’audio avec les sous-titres. Dans la catégorie ’génération d’images à partir de contenus en langues locales’’, il s’agit des applications qui illustrent des récits en créant des images pour enrichir la narration et celles qui illustrent les pratiques agricoles, promeuvent l’écotourisme, visualisent des contes. La participation sera sur le site du Palais des congrès de Cotonou et en ligne (https://lablab.ai). Les inscriptions sont en ligne nhttps://lablab.ai/event/benin-multimodal-ai-hackathon.

Les prix à gagner sur le site du Palais de Congrès et en ligne sont de 3 000 €, 2 000 €, 1 000 € respectivement pour les premières, deuxièmes et troisièmes places. Les gagnants bénéficieront aussi d’une incubation et mentorat à Sèmè City, des crédits de cloud computing et d’une collaboration avec les organisations locales.

