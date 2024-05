L’exportation du maïs et autres produits vivriers interdite au Bénin

L’exportation de produits vivriers, le maïs notamment vers les pays voisins, est interdite. La décision a été prise mercredi 08 mai 2024 en Conseil des ministres.

Selon les résultats de la campagne agricole écoulée, la production nationale du maïs est suffisante pour satisfaire la consommation intérieure, 2.050.000 tonnes, pour des besoins nationaux évalués à un million de tonnes. Mais la pression exercée sur ce produit du fait de trafics incontrôlés vers des pays voisins, entraîne une envolée des prix sur les marchés locaux. C’est la substance d’un compte rendu du ministre de l’industrie et du commerce en Conseil des ministres ce mercredi 08 mai 2024.

Considérant le point qui lui est présenté, le gouvernement, soucieux d’assurer la disponibilité des produits à un coût raisonnable pour les citoyens béninois, a décidé d’interdire temporairement et jusqu’à nouvel ordre, toute exportation de céréales. Selon le communiqué du Conseil des ministres, les produits vivriers concernés sont le maïs, le riz, le mil, le sorgho, le niébé, etc. Les tubercules et leurs dérivés, (farines dont le gari, etc.) sont également concernés, lit-on dans le communiqué final de la réunion hebdomadaire du gouvernement.

