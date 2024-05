Une Béninoise remporte le prix en acting au IFCA de Cannes

La Béninoise Chiamaka Francisco a remporté le prix en acting au concours IFCA (Forum International des Arts et de la Création). L’événement a eu lieu du 1er au 5 mai 2024 à Cannes, en France.

Chiamaka Francisco est sacrée championne en acting de la compétition internationale Emerging Arts Europe, IFCA à Cannes.

« On a ramené le titre au pays les amis », s’est réjoui Sedo Tossou, l’acteur principal de la série Canal+ Black Santiago Club sur sa page Facebook. Chiamaka Francisco est un produit de son école de cinéma, Sèdo N’Nogni.

Elle remporte ainsi une bourse pour aller étudier à la New York Film Academy ou à la Los Angeles Conservatory of Performing Arts. Elle pourra aussi prendre part à l’International Model and Talent Association à New-York en juillet 2024 ou à Los Angeles en janvier 2025.

Le Forum International des Arts et de la Création est une « plateforme internationale pour les talents émergents et établis ». Il permet aux artistes de « développer et de propulser leur carrière, tout en mettant en lumière leurs talents et créations uniques devant des acteurs clés de l’industrie du monde entier ».

Ladies and gentlemen of Benin, a star is born and her name is Chiamaka Francisco 🌟🇧🇯

Grande lauréate du prix en acting au concours IFCA à Cannes, Chiamaka vient de remporter une bourse de $15.000 pour aller étudier à la prestigieuse @newyorkfilmacademy 🎬 pic.twitter.com/PytQtUyWJ8 — Sèdo N’Nogni (SNN) (@SedoNNogni) May 6, 2024

