Un Nigerian condamné à 15 ans de prison

Deux ressortissants du Nigeria arrêtés à l’aéroport de Cotonou à fin septembre 2023 pour trafic de drogue international ont été jugés, jeudi 03 mai 2024 à la Cour de Répression des Infractions Économiques et du terrorisme (CRIET).

15 ans de prison et le paiement de 5 millions FCFA. C’est la condamnation prononcée, jeudi 02 mai 2024, par la Cour de Répression des Infractions Économiques et du terrorisme (CRIET) contre un Nigerian. Des produits phsychotrophes dont l’héroïne et l’amphétamine ont été retrouvés dans les colis du prévenu à l’aéroport international de Cotonou. Le prévenu était en partance pour les États-Unis lorsqu’il a été interpellé en compagnie d’un autre Nigerian.

Le deuxième prévenu a été relaxé au bénéfice du doute.

Les deux prévenus ont indiqué, à la barre le jeudi 4 avril dernier qu’ils s’étaient rencontrés pour la première fois à l’aéroport de Cotonou.

