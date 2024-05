Darius Dadé aux commandes de la SRTB SA

Le directeur général par intérim de la Société de radio et de Télévision du Bénin (SRTB SA), Darius Dadé a officiellement pris service ce vendredi 3 mai 2024, au siège de Radio Bénin à Cotonou.

Darius Dadé dirige désormais la Société de radio et télévision du Bénin. Il a pris service des mains du directeur général de l’ex-Ortb, Éric Philippe Abraham. À la tête de cette société, le Dg par intérim, Darius Dadé va mener des actions pour « changer systématiquement et radicalement le visage de l’audiovisuel béninois de façon positive en s’appuyant sur des modèles évolutifs et modernes ». A l’en croire, « il faut également travailler au rayonnement et à l’épanouissement de l’ensemble du personnel de la SRTB pour un média public envieux ».

Le but, poursuit-il, est d’arriver à définir, produire ou acquérir et diffuser constamment sur les chaînes de radio et de télévision du service public, des contenus attrayants attractifs et novateurs ».Il a exhorté le personnel à une bonne collaboration pour l’atteinte des objectifs.

Créée par décret en novembre 2023, cette société est le fruit de la fusion de l’Office de radiodiffusion et de télévision du Bénin et du Centre multimédia des adolescents et des jeunes du Bénin.

La cérémonie de passation de service s’est déroulée en présence du directeur de cabinet, du secrétaire général et de l’inspecteur général du ministère du Numérique et de la Digitalisation.

A.A.A

4 mai 2024 par ,