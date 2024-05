L’ex commissaire adjoint de Calavi et un militaire condamnés

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rendu son verdict dans l’affaire de 17 millions de francs CFA pris chez un cybercriminel à Abomey-Calavi. L’ex commissaire adjoint d’Abomey-Calavi a été condamné à 07 ans de prison, et une amende de 05 millions de francs CFA. Le militaire du service de renseignements quant à lui, a écopé d’une peine de 24 mois de prison, et un million de francs CFA.

L’ex commissaire adjoint d’Abomey-Calavi et le militaire du service de renseignements fixés sur leur sort dans l’affaire de 17 millions pris chez un cybercriminel. La CRIET dans son verdict a requalifié les faits d’ « abus de fonctions et d’extorsion de fonds » reprochés au fonctionnaire de police, en « abus de fonctions », et l’a condamné à une peine de 07 ans de prison ferme, et 05 millions de francs CFA comme amende.

La CRIET dans sa décision a requalifié les faits d’« abus de fonctions et d’extorsion de fonds » pour lesquels le militaire du service de renseignements est poursuivi en « tentative d’extorsion de fonds ». Elle l’a condamné à 24 mois de prison ferme, et une amende de 01 million de francs CFA.

Deux autres policiers poursuivis dans le même dossier ont été relaxés au bénéfice de doute. Ils avaient suivi leur patron lors de la perquisition au domicile du cybercriminel.

