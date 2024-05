Un malade mental tue son médecin traitant

Un infirmier spécialisé en psychiatrie a été tué dans son cabinet ce jeudi 02 mai 2024 par un malade qu’il suivait.

Un malade mental en fin de traitement dans un cabinet a donné un coup de mortier à son médecin traitant dans la matinée de ce jeudi 02 mai 2024 à Gobi-alédji, un quartier de la commune de Tchaourou dans le département du Borgou.

La victime, Antoine Adandé, est un médecin spécialisé en psychiatrie et exerçant à son propre compte. Son appelé ‘’Cabinet Santé Humanitaire’’ associe les méthodes modernes et traditionnelles pour le traitement des patients.

Le dernier patient qui lui a ôté la vie avait terminé son traitement et remis à ses parents. Mais le malade mental est revenu sur ses pas pendant que le médecin se reposait dans son cabinet.

M. M.

3 mai 2024 par ,