Voici les quartiers d’Abomey-Calavi à assainir dans le cadre du PAPVS

Les travaux de voiries et d’assainissement prévus à Abomey-Calavi dans le cadre du Programme d’Assainissement des Villes Secondaires (PAPVS) concernent plusieurs quartiers. (Liste)

Les quartiers Sèmè, Agamadin, Zoundja, Gbodjo, Arconville, Zogbadjè, Tankpè, Djadjo, Houekehonou, Houekegbo, Adjagbo, Zopah, Tokpa zoungo, Aïtchedji sont pris en compte dans le cadre des travaux de voiries et d’assainissement prévus à Abomey-Calavi. Les voies d’accès au marché de Cococodji sont également prises en compte dans le projet.

Les travaux qui s’inscrivent dans le cadre du Programme d’Assainissement des Villes Secondaires (PAPVS) démarrent ce jeudi 02 mai 2024.

Le programme vient satisfaire les ambitions du Gouvernement qui ambitionne d’améliorer le bien-être de tous les béninois et préserver l’environnement, avec comme vision un développement inclusif et durable articulé autour de villes résilientes et sûres.

Il concerne les villes de Porto-Novo, Sèmè-Podji, Abomey-Calavi, Ouidah, Abomey, Bohicon, Parakou et de Natitingou.

Les ouvrages projetés dans le cadre du PAPVS peuvent être regroupés en cinq (05) grandes catégories d’ouvrages. Il s’agit de la construction des collecteurs primaires et secondaires d’assainissement pluvial ; l’aménagement de voiries pavées et bitumées ; la plantation d’arbres d’alignement et l’aménagement des espaces verts ; la mise en place de l’éclairage public (lampadaire solaire de type photovoltaïque) le long des rues aménagées ; le renforcement des capacités des mairies concernées par : (1) l’acquisition de matériels et équipements : (i) matériel roulant, (ii) matériel de collecte des ordures ménagères, (iii) matériel informatique, (iv) mobilier et (2) la formation au profit de des catégories personne.

2 mai 2024 par