Les policiers responsables de la mort d’un motocycliste à Ekpè en prison

Au terme d’une audience vendredi 26 avril 2024 au tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo, les deux policiers impliqués dans l’accident qui a coûté la vie à un motocycliste à Ekpè, dans la commune de Sèmè-Kpodji sont placés sous mandat de dépôt.

Les fonctionnaires de police, responsables de la mort d’un motocycliste à Ekpè, dans la commune de Sèmè-Kpodji le 17 avril 2024, en détention provisoire en attendant d’être jugés. C’est la décision prise par le parquet du tribunal de Porto-Novo après leur audition le vendredi 26 avril.

Les faits remontent au mercredi 17 avril 2024 aux environs de 21h. Cette nuit, un accident de circulation a coûté la vie à un motocycliste. Ce dernier tentait d’échapper à une course-poursuite de deux éléments de la police républicaine, parce qu’il roulait hors de la piste cyclable réservée aux motocyclistes. Dans sa fuite, il se retrouve de l’autre côté de la chaussée, et se fait percuter par un mini bus appelé ‘’Tokpa-Tokpa’’. Le choc lui sera fatal. Cette situation a provoqué la colère de la population qui a barricadé la voie Sèmè-Kpodji-Porto-Novo.

Le directeur général de la police républicaine qui se rendait à Porto-Novo au moment du drame dut s’arrêter. Une enquête a donc été ouverte et les deux policiers, et le chauffeur du mini bus écoutés sur procès-verbal.

Vendredi dernier, les deux hommes en uniforme ont été auditionnés au tribunal de Porto-Novo. Le parquet au terme de cette audition a décidé de les placer sous mandat de dépôt en attendant leur jugement.

F. A. A.

1er mai 2024 par ,