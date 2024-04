Un apprenant se donne la mort par pendaison à Possotomè

A Akokponawa, localité située dans l’arrondissement de Possotomè, commune de Bopa, un lycéen s’est suicidé ce lundi 29 avril 2024.

Le suicide d’un élève de la classe de seconde F3 plonge le Lycée Technique et Professionnel et tout le village de Akokponawa dans l’émoi. L’apprenant âgé de 15 ans environ a profité de l’absence de son colocataire pour se pendre. Il a été retrouvé mort pendu ce lundi 29 avril 2024 vers 12h dans la chambre commune.

Des sources concordantes renseignent que le colocataire, élève dans le même lycée que lui, s’est rendu au cours tôt le matin à 7h ; et ce n’est qu’à son retour à midi qu’il fait la découverte macabre, et alerte le voisinage.

L’élève retrouvé mort pendu selon son colocataire, serait mécontent des remontrances répétées de ses parents, le père notamment. Et ce, à cause de ses sorties incontrôlées et ses mauvaises notes à l’école.

Interrogé, le père affirme qu’il n’ y a aucun problème qui puisse pousser son enfant à poser cet acte.

Fait « très douloureux », regrette Marcel Sossou, chef de l’arrondissement de Possotomè. Le gros boulot selon l’élu local, consistera à sensibiliser davantage les uns et les autres afin que de tels drames ne surviennent plus.

"C’est une nouvelle triste et très choquante", fait observer le proviseur du lycée. Il exhorte tout le monde à laisser la police faire son travail.

Ce cas suicide fait suite à deux autres morts par pendaison à Allada en fin de semaine écoulée.

F. A. A.

30 avril 2024 par ,