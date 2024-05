Angélique Kidjo dans la liste des personnalisés de Larousse 2025

Le Larousse a dévoilé dimanche 28 avril 2024, ses nouveaux noms propres pour l’édition 2025. La star de la musique béninoise et africaine, Angélique Kidjo fait partie de la liste de plus de 40 personnalités que le dictionnaire veut inscrire dans ses colonnes.

On connait la liste des personnalités que Larousse entend inscrire dans ses colonnes de noms propres pour son édition 2025. Plus de 40 personnalités ont été identifiés dans divers domaines.

En musique, la star de la musique béninoise et africaine, Angélique Kidjo a été identifiée au même titre que la star américaine, Beyoncé et Mylène Farmer, auteure-compositrice-interprète, productrice et actrice française.

En sport, on note la présence du footballeur français, Antoine Griezmann, et le rugbyman Antoine Dupont. L’actrice belge Virginie Efira et la journaliste iranienne Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix 2023, et le basketteur américain Lebron James, seront également inscrits dans les colonnes du Larousse en 2025.

F. A. A.

3 mai 2024 par ,