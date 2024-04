Un jeune homme se donne la mort à Allada

A Todo, une localité de l’arrondissement de Hinvi, dans la commune d’Allada, un jeune homme s’est suicidé dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 avril 2024.

Triste ! Un jeune homme, la vingtaine environ, s’est suicidé. Le drame a lieu à Todo, un village de Hinvi, dans la commune d’Allada, dans la nuit du samedi au dimanche 28 avril 2024.

Selon les faits rapportés par la radio Sedohoun, tout est parti d’un téléphone portable. La victime serait sortie dans la journée du samedi avec le téléphone portable de sa sœur. De retour à la maison, une longue dispute éclate entre sa sœur et lui. Les parents présents à la maison, interviennent pour calmer la tension.

Après cette dispute, le jeune homme, un mécanicien de profession, se retire dans la chambre de son grand-frère et passe la corde au cou. Son corps pendant a été retrouvé au petit matin du dimanche.

La police s’est dépêchée sur les lieux pour le constat. Sur instruction du procureur de la République, le corps est remis aux parents pour inhumation. Une enquête est ouverte pour faire la lumière sur les causes et les circonstances de sa mort.

