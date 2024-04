Fra Fra Sound célèbre la diversité culturelle à Cotonou

Le Royaume des Pays-Bas et le Bénin ont célébré de fort belle manière l’anniversaire du roi Willem-Alexander, le 27 avril 2024 à travers un concert gratuit du groupe de musique Fra Fra Sound à Cotonou. C’est en présence de représentants du gouvernement et du corps diplomatique au Bénin.

Fra Fra Sound a égayé le public du Palais des Congrès de Cotonou par un « style de musique entraînant » le jeudi 27 avril 2024. La première partie du podium a démarré avec la reprise du son ‘’Mama Africa’’. Un hommage des artistes du groupe et étudiants béninois en musique à la diva béninoise Angélique Kidjo qui n’a pas laissé le public différent.

Des applaudissements fusent de toute part.

Le riche répertoire du groupe qui combine le Jazz, les musiques caribéennes et les rythmes africains a été ensuite défilé pendant deux heures environ. Le public, en osmose avec les artistes, s’est levé.

« Nous avons terminé la soirée debout. Tout le monde dansait. C’est un groupe qui nous a restitué des musiques de chez nous. (…) Nous sommes vraiment ravis de les avoir accueillis ici au Bénin », témoigne Carole Borna, la conseillère aux arts du Ministre béninois du tourisme, de la culture et des arts et de la culture.

La soirée a été agréable, précise Sanni-Waikeyne Olatundi un passionné de la musique Jazz.

« Une belle découverte du groupe Fra Fra Sound » pour Cécile Aymé, la présidente de Cotonou accueil.

C’est également pour le groupe, une découverte des liens existant entre l’Afrique occidentale, le Royaume des Pays-Bas et le Bénin. Des liens basés sur une histoire commune douloureuse celle de l’esclavage, selon l’ambassadeur des Pays-Bas près le Bénin. Joris Jurriens retrace le passé des deux pays et leur lien de coopération avec les mots ‘’de la douleur à l’honneur’’ prononcés par le Ministre béninois du tourisme, de la culture et des arts et de la culture Jean Michel Abimbola.

Au nom du ministre, Eric Totah, le directeur de cabinet a remercié l’ambassadeur du Royaume des Pays-Bas, l’équipe d’organisation ainsi que les différents partenaires qui ont contribué à l’organisation du concert. Il a souhaité dans son allocution à l’ouverture du concert que la soirée soit celle de la « célébration de la beauté et de la diversité de nos deux cultures unies ».

Le concert gratuit animé par Fra Fra Sound s’inscrit dans le cadre de l’anniversaire du roi Willem-Alexander. Fra Fra Sound est un groupe néerlando-surinamaise-antillaise qui cumule plus de 40 ans de carrière musicale.

M. M.

29 avril 2024 par ,